"Газпром" готов выплатить НАК "Нафтогаз Украины" $3 млрд.?

"Газпром" якобы готов выплатить "Нафтогазу" причитающееся по Стокгольмскому арбитражу. Но не просто так…

Российский газовый монополист оказался в плохом положении - и теперь, по неофициальной информации агентства "Украинськи новыны", готов выплатить "Нафтогазу" $3 млрд. - ту самую сумму, которую должен украинской компании по решению Стокгольмского арбитража. Однако такая договоренность, если и есть, то должна быть неформальной: "Газпрому" важно сохранить лицо и у себя в стране, и перед зарубежными партнерами. Поэтому российская компания готова отдать долг не деньгами и не газом. Никаких прямых перечислений денег украинской компании не будет - для россиян это будет выглядеть как признание себя проигравшими, а решение Стокгольмского арбитража Москва не признает. Напомним, что сумма в $3 млрд. складывается из $2,56 млрд. собственно выплат по делу о транзитном контракте плюс проценты за неуплату в срок.

"Деловая столица" проанализировала выгоды, а главное - возможные риски для Украины по такому варианту развития событий.

По информации источников агентства, компенсация будет выплачена нестандартным образом: НАК обратит взыскание на уже арестованные в разных странах активы "Газпрома", а российская компания препятствовать этому не будет. Москва не станет публично признавать это решение. Но в результате все получат желаемое и смогут спокойно договариваться о транзите российского газа в Европу через ГТС Украины. Эта версия "нулевого варианта" якобы будет обсуждаться на газовых переговорах в Берлине сегодня, 19 декабря. До сих пор вопрос о $3 млрд. российского долга был камнем преткновения, не позволявшим двигаться вперед "Газпрому" и "Нафтогазу" в переговорах о транзите. Если теперь это препятствие получится устранить, то остановки транзита газа с 1 января 2020 г. можно будет избежать.

"Газпром" оказался в плохом положении после введения США санкций в отношении подрядчиков по проектам морских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Хотя в Москве категорически отрицают, что эти санкции повлияют на ввод газопроводов в эксплуатацию, эксперты газовой отрасли дружно говорят об обратном.

Косвенное подтверждение того, что в Москве лихорадочно ищут выход из затруднительного положения с транзитом газа в ЕС - вчерашняя новость российского информагентства РБК о том, что Россия и Беларусь договорились о компенсации за налоговый маневр. Раньше Минск получал нефть, не выплачивая пошлины, но с 2019 г. Москва постепенно обнуляет пошлины, и такая схема субсидирования перестает работать.

У этой истории есть еще один момент: "Газпром" соглашается непрямым путем отдать $3 млрд., но настаивает, чтобы в таком случае Украина отказалась от иска в $12 млрд. за компенсацию потерь на случай прекращения транзита. В свою очередь (опять же, по неофициальной информации), украинская сторона на сегодняшней встрече готова данный иск откорректировать или вовсе отказаться от него, но только если ее устроят условия нового транзитного контракта (срок, объем перекачки газа, экономически приемлемый тариф).

Об арестованных активах: на сегодняшний день Английский коммерческий суд запретил выводить активы "Газпрома" из Великобритании и Нидерландов и заморозил $145 млн. дивидендов компании от участия в "Северном потоке". Также ранее были арестованы активы "Газпрома" в Нидерландах на $2,6 млрд., а, по словам исполнительного директора НАК Юрия Витренко, в Нидерландах на самом деле арестовано активов "Газпрома" на $5,2 млрд.

Какие во всей этой схеме с компенсацией от "Газпрома" есть подводные камни? Во-первых, Москва не признает решения суда, а значит, при желании может судиться за каждый арестованный объект. То есть ничего не изменится, и Украина опять из-за бесконечных апелляций годами не сможет забрать себе то, на что вроде бы уже имеет право.

Во-вторых, задача "Газпрома" - заключить не долгосрочный, а краткосрочный транзитный договор, просто, чтобы не платить $400 млн. штрафной пени ежемесячно, если транзит прервется. Москва готова сейчас переплатить $20-30 млн. за свопы (взаимозачеты по газовым поставкам из разных источников), чтобы не платить $400 млн.

Даже если выйдет сейчас договориться с россиянами, все равно будут - уже чисто технические - затруднения с подписанием нового транзитного контракта. Дело в том, что руководство нового оператора ГТС не успеет провести переход с действующего на новый контракт. Глава НАК Андрей Коболев публично заявил, что вероятность вхождения в новый год с новым контрактом стремится к нулю. Но при взаимном согласии сторон это вопрос уже непринципиальный. С 1 января для транзита газа до заключения долгосрочного контракта может быть использовано либо продление на некоторое время действующего контракта, либо работа по своп-контрактам.

В-третьих, в данной ситуации вполне может появиться некий посредник (надо же "распилить" прибыль от поставок газа со скидкой) - своего рода "РосУкрЭнерго-2", кормушка для российских и украинских бенефициаров сделки. При этом газ для Украины может быть дешевле рыночного даже с такой фирмой- прокладкой - это позволяет себестоимость российского газа. Но зачем Украине во второй раз входить в ту же реку?

Наконец, мы, получается, отказываемся от потенциальной возможности отсудить у россиян еще $12 млрд. Напомним, что в июле 2018 г. "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом". Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню. В марте 2018 г. НАК направила "Газпрому" запрос о пересмотре тарифа и инициировала переговоры в соответствии с контрактом. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности, правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009-го, а также несоответствие тарифа европейскому уровню. Теперь "Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 г. и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд. без учета процентов.

Да, конечно, довольно сомнительно, что эти $12 млрд. вообще получится взыскать. С другой стороны, мы видим очень нервную реакцию "Газпрома" на этот иск, а значит, его перспективы не так уж безнадежны.

Но в любом случае это хорошие новости. Даже если вдруг окажется, что это лишь часть информационной войны вокруг решающего раунда газовых переговоров.

Переговоры России и Беларуси

Стороны договорились, что Россия предоставит белорусским НПЗ отрицательный акциз - предприятия смогут получать налоговый вычет. По предварительным оценкам, компенсация составит примерно $1,5 млрд. при переработке 24 млн. т нефти (столько Беларусь получает от России).

Это - реакция на угрозы Александра Лукашенко перекрыть российский газовый транзит по газопроводу "Ямал - Западная Европа" (38 млрд. куб. м газа в год). В 2009 г. Лукашенко уже это делал, так что в Москве решили не рисковать, чтобы в случае недоговоренности с Киевом, не оказаться полностью отключенными от транзитных каналов. По материалам Деловая столица, Энергетика Украины и мира