Газпром предложил Украине новую цену на газ

Российский "Газпром" выразил готовность начать переговоры о прямых поставках в Украину по сниженной на 25% цене, что дешевле, чем по реверсу. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер, соорбщает Интерфакс-Украина.

"Самым главным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа в Украину", - заявил глава компании на встрече с оппозиционными украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Миллер высказался за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам.

По словам Медведчука, стоимость газа для населения в Украине не может превышать 4 тыс. грн.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что оптовая цена на газ уже снижена в соответствии с движением рынка и конечная розничная цена для бытовых потребителей, в зависимости от тарифа облгазов, в июле составит от 7,6 тыс. грн до 8,2 тыс. грн за тысячу кубометров. В июне самая высокая розничная цена на газ была установлена для потребителей на уровне 8813 грн за 1 тыс. куб. м.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Правительство потребовало от Нафтогаза снизить цену на газ

Напомним, в четверг, 6 июня, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев попросил правительство отложить выплату компанией дивидендов и помочь привлечь кредитные средства на закачку газа в подземные хранилища для успешного прохождения следующего отопительного сезона. По его словам, по состоянию на 1 июня в украинские ПХГ уже закачали 11,5 млрд куб. м газа, что на 1,8 млрд куб. м больше, чем в прошлом году. Коболев уверен, что если Украина продолжит накапливать газ такими же темпами, то к началу отопительного сезона выйдет на необходимый уровень в 20 млрд куб. м. По материалам Український Бізнес Ресурс