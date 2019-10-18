"Газпром" требует от "Нафтогаза" списания долгов для заключения нового контракта

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что главным условием заключения нового договора с Украиной о транзите российского газа в ЕС, является "улаживание" судебных споров, по итогам которых российская компания должна Украине 2,8 миллиарда долларов.

"К украинским партнерам, к европейским партнерам наша позиция доведена: несомненно, перед заключением нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - заявил Миллер во время встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передает "Интерфакс.

По его словам, решение Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" проиграл "Нафтогазу" 4,6 миллиарда долларов, "внесло дисбаланс" в отношения между "Нафтогазом" и "Газпромом". Поэтому в России предлагают "нулевой вариант", предусматривающий приостановление всех судебных процессов между компаниями.

Напомним, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита по контракту 2009 года.

Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Согласно решению арбитража, с 1 марта 2018 года на сумму долга насчитывается пеня.

"Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України". В то же время российский монополист обязан продолжать транзит топлива по украинской ГТС в страны ЕС до завершения процедуры расторжения контрактов.

28 февраля 2019 года "Нафтогаз" сообщил о начале новых взысканий с "Газпрома" в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурге. Кроме того, Английский коммерческий суд запретил "Газпрому" скрывать и выводить свои активы из Нидерландов и Англии в деле по транзитному спору с НАК "Нафтогаз".

В июле 2019 года суд Люксембурга выполнил решение Стокгольмского арбитража по делу "Нафтогаз Украины" против "Газпрома" на территории этой страны. Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома", который оспаривает арест своего имущества в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

Тем временем "Нафтогаз" готовится к расторжению контракта с РФ и нашёл нового поставщика. По материалам UA.news