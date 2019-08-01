"Газпром" заплатит, если откажется от транзита через Украину - Коболев

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев дал интервью главной финансовой газете Германии Handelsblatt, в котором высказался по поводу "Северного потока-2" и невыполнения немецким канцлером Ангелой Меркель обещания по поводу транзита газа через территорию Украины, пишет УНН со ссылкой на материал .

Как отмечается, Коболев обвиняет российскую сторону в нарушении данного слова, а также сильно сомневается в том, что после завершения "Северного потока-2" Россия продолжит осуществлять транзит газа в Германию через Украину. Он подчеркнул, что как в русском, так и немецком языках дать обещание и сдержать его - это две разные вещи. Хотя Меркель дала слово, что транзит через Украину продолжится, соответствующих гарантий от России получено не было. Коболев заметил, что в январе Россия даже не прислала своих представителей для подготовки трехсторонней встречи между Украиной, Россией и ЕС по газовому вопросу. Если Украина лишится транзита, страна потеряет 2,5% ВВП.

Глава "Нафтогаза" заверил, что, если российский "Газпром" откажется продлевать соглашение о транзите, украинская сторона обратится в суд за компенсацией. Шансы на то, что они выиграют дело, он оценивает как высокие, а также не сомневается, что "Газпром" заплатит, так как многие его активы находятся за границей.

Газета также попросила его прокомментировать слухи о том, что его могут назначить новым украинским премьером, но Коболев отказался это делать. По материалам УНН.