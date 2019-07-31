ГБР проводит обыски в прокуратуре и двух отделах полиции Днепропетровщины

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в местной прокуратуре и двух отделах полиции в Днепропетровской области.

Об этом сообщила заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

"День начался с обысков. Сейчас проводим их в местной прокуратуре, двух отделах полиции Днепропетровской области, а также на товарной бирже совместно с прокурорами Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и сотрудниками Службы безопасности Украины", - написала она.

Варченко уточнила, что обыски проводятся в рамках расследования дела по факту причастности прокурора местной прокуратуры Днепропетровской области к незаконной продаже через товарную биржу имущества, на которое суд наложил арест.

По ее словам, речь идет о посевах сельхозкультур на 420 га.

"Прокурор пренебрег решением суда в отношении этого имущества, в котором четко указано, что арест подразумевает полный запрет кому-либо распоряжаться этими посевами каким-либо способом до обнародования окончательного решения в уголовном производстве. Он лично заключил договор купли-продажи с физическим лицом и продал арестованные посевы за 882 тысячи гривень. Что интересно, арест на посевы суд наложил по ходатайству этого же прокурора", - отметила Варченко.

Следователи Центрального аппарата ГБР проводят досудебное расследование по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). По материалам Укринформ.