ГБР расследует информацию о взятке Сытнику

Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 16.04.2019 по факту предоставления Крючковым Д.В. и другими неустановленными лицами неправомерной выгоды Директору Национального антикоррупционного бюро Украины Сытнику А.С. за совершение или несовершение в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной власти или служебного положения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

Также, Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 16.04.2019 по факту получения Директором Национального антикоррупционного бюро Украины Сытником А.С. неправомерной выгоды и особо крупном размере от Крючкова Д.В. и других неустановленных лиц, с использованием предоставленной власти или служебного положения в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

Как сообщал УНН, Крючков заявил, что Сытник получил 500 000 долларов за содействие в расследовании.