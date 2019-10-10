ГБР устроило одновременно 40 обысков на Львовской таможне
Госбюро расследований устроило одновременно 40 обысков на Львовской таможне.
Там раскрыли масштабную схему провоза контрабанды. Об этом сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко в Facebook. Следственные действия идут на пункте пропуска, таможенных постах и их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства должностных лиц, информирует enovosty.com/news.
По словам Варченко, следователи ГБР месте с СБУ разоблачили схему по ввозу в Украины из ЕС дорогого брендовой одежды под видом секондхенда.
"Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тысяч долларов. Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур. Одежда ввозили в Украину как секондхенд", - сообщила Варченко. По материалам Экономические новости.