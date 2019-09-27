ГБР заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго

ГБР заочно вручило подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит.

Об этом сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко.

По ее словам, во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов США, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным.

"В рамках двух уголовных производств были проанализированы документы по хозяйственной деятельности и финансовых операций между банковскими учреждениями. В итоге следователи собрали материалы, которые дали основание считать, что народный депутат ВР III-VIII созывов, который является бенефициарным владельцем банка, причастный к организации преступной схемы по растраты денег финучреждения. Дополнительно хочу сообщить и о новых подробностях дела, которые появились в ходе досудебного расследования. Установили, что средства, полученные за поручительством банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу, - сообщила Варченко.

Напомним, в рамках уголовного производства о возможном декларировании недостоверной информации народным депутатом Константином Жеваго детективы НАБУ получили доступ к документам девяти компаний, которым может обладать политик. По материалам Слово і Діло.