Германия пыталась спасти "Северный поток-2" от санкций - Bild.

Германия пыталась помешать введению новых санкций США против российского газопровода "Северный поток-2", пишет немецкое издание Bild.

Министерство иностранных дел ФРГ направило в Вашингтон письмо за несколько часов до подписания президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета США, в котором предусмотрены соответствующие ограничительные меры.

В письме говорилось о том, что Украина и РФ договорились о новом контракте на транзит газа (срок действия предыдущего истекал 1 января 2020 года - ред.), поэтому санкции против "Северного потока-2" не нужны. А результаты трехсторонних переговоров по транзиту представят на следующий день в 14:00.

Фактически же на тот момент переговоры еще продолжались, их результат стал известен позже - вечером 20 декабря, пишет автор статьи Юлиан Рёлке. По его мнению, официальный Берлин придумал газовое соглашение, которого в то время еще не существовало, отмечает "Украинская правда".

На запрос Bild в министерстве сообщили, что на момент отправки письма существовали рамочные договоренности между странами, а новое соглашение должно быть согласовано до конца года.

Введение санкций затормозило строительство и запуск газопровода, что сделало позицию РФ по транзиту газа в Европу через украинскую ГТС более гибкой. Именно поэтому, утверждает автор, Россия согласилась выплатить Украине $ 3 млрд (переплаты по предыдущим контрактам - ред.) по решению Стокгольмского арбитража.

Чем опасен "Северный поток-2": Строительство газопровода вместе с другими проектами российского монополиста"Газпром" позволит РФ сосредоточить две трети поставок газа в ЕС.

В таких условиях о предусмотренной Третьим энергопакетом диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов в Европу речь не идет. При этом риски зависимости Европы от российского газа, который государство-агрессор часто использует как рычаг экономического и политического давления, возрастают.

В свою очередь Украина после достройки газопровода потеряет часть средств, поступающих в бюджет от транзита российского газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.

Транзитный контракт: В соответствии с соглашением, новый контракт заключается на пять лет и предусматривает возможность пролонгации еще на десять лет на условиях первой "пятилетки".

Минимально гарантированный транзит газа из России через Украину составит 65 млрд куб. м. в 2020 году и 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах. Вопросы прямых поставок российского газа в Украину из пакетных газовых договоренностей изъяты.

Документы для продления транзита с 1 января должны подписать до 29 декабря.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут судна, занимающиеся прокладкой труб, а также граждане, имеюще отношение к работе суден.

На фоне введения санкций швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб для "Северного потока-2", сообщила о приостановке работ.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Основателем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток- 2" является российский газовый монополист "Газпром". По материалам: Украинская правда, Зеркало недели. Украина