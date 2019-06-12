Герус объяснил, почему не снизят тарифы для украинцев

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов для украинцев.

По его словам, Зеленский шутил о тарифах, что они высокие.

"Зеленский шутил о "Роттердаме+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть. То, что люди его поддержали, означает, что они готовы голосовать за какую-то большую идею, мечту, будущее, чем просто снижение тарифов. Если у нас зарплаты будут больше, то и тарифы могут быть не такой проблемой", - сообщил Герус.

Представитель президента в Кабинете министров подчеркнул, что цены на тепло и газ имеют определенные ограничения по МВФ.

"Политика и позиция такие, что надо продолжить сотрудничество с МВФ. У нас рост ВВП не тот, где мы можем быть самостоятельны и сказать, что мы без них дальше развиваемся и справляемся", - резюмировал Герус. По материалам "Новости без границ"