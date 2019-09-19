Глава "Укроборонпрома" Абромавичус назначил себе 4-х заместителей

Заместителем гендиректора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам трансформаций стал управляющий партнер рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine Роман Бондарь, закупками будет заниматься Надежда Бигун из ProZorro, финансово-экономическим блоком будет руководить работавший в НБУ и "Укргазвыдобування" Сергей Иванюта, а Олег Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития возглавит проектный офис госконцерна.

Как указано в сообщении "Укроборонпрома", соответствующие приказы о назначении гендиректор Айварас Абромавичус подписал в четверг.

Согласно ему, Бондарь возглавит так называемый Центр трансформаций, начнет управление эффективностью и введет международные стандарты корпоративного управления в госконцерне.

"Наша задача в кратчайшие сроки провести преобразования громоздкой структуры в инновационную, гибкую и современную компанию", - приводятся его слова в релизе.

Бигун, которая после должности заместителя директора ГП "Прозорро" занималась также централизацией закупок "Укрпошты" и работала заместителем директора ГП "Медицинские закупки Украины", будет внедрять прозрачные процедуры и политику закупок и повышать их эффективность за счет централизации потребностей предприятий и внедрение категорийных стратегий. Сегодня только восемь из 138 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома", проводят закупки через ProZorro, указывается в сообщении.

"Отдельным фокусом работы Бигун станет импортозамещение товаров российского производства", - отмечается в релизе.

Назначение новых топ-менеджеров в концерне Абромавичус назвал "концом эпохи мародерства" и подчеркнул, что новая команда в ближайшее время должна разработать комплексную стратегию развития "Укроборонпрома", ориентированную на увеличение объемов производства и продаж продукции; провести кадровый и финансовый аудиты, инвентаризацию и оптимизации активов. По материалам Интерфакс-Україна