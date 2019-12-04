Глава "Укрзализныци" просит наблюдательный совет компании уволить его
Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет собраться на следующей неделе для рассмотрения вопроса его увольнения. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Фейсбуке.
"Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов проинформировал меня, что попросил наблюдательный совет УЗ собраться на следующей неделе для рассмотрения результатов деятельности правления УЗ и рассмотрения вопроса его увольнения", - написал Криклий
Евгений Кравцов с августа 2017 года был.и.о.главы "Укрзализныци", а с 10 января этого года стал руководителем компании "УЗ".
По материалам ОстроВ.