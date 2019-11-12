Главе правления "Райффайзен Банка" объявили подозрение и отпустили - Лещенко

Главе правления "Райффайзен Банк" Александру Писаруку, задержанному накануне, объявили о подозрении в растрате или присвоении чужого имущества в особо крупных размерах, сообщил в Telegram Сергей Лещенко. После этого Писарука отпустили.

"Задержанного НАБУ главу правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения. Во вторник Писаруку будет избрана мера пресечения Высшим антикоррупционным судом. Писаруку инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой)", - сообщал Лещенко.

Александр Писарук занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины с июля 2014 год по декабрь 2015 года. До этого, с октября 2010 года он был региональным руководителем ING Корпоративного банкинга в Центральной и Восточной Европе (Нидерланды).

Накануне Сотрудники Национального антикоррупционного бюро пришли в "Райффайзен Банк", чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

Впоследствии в НАБУ заявили, что всего задержаны семь человек по подозрению в завладении 1,2 млрд. грн. стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины в 2014 году ПАО "Виэйби Банк". Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка Украины, ПАО "Виэйби Банк" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "Виэйби Банка". По материалам ZN.UA