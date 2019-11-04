Гончарук и глава МИД Эстонии обсудили противодействие "Северному потоку-2"

Премьер-министр Алексей Гончарук в ходе двусторонней встречи призвал Урмаса Рейнсалу, министра иностранных дел Эстонии, усилить противостояние "Северному потоку-2", в том числе через скоординированные действия членов- стран ЕС и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы", - говорится в сообщении.

В ответ министр иностранных дел Эстонии отметил важность данного вопроса и согласился с необходимостью скоординировать действия для противодействия строительству потока.

Как сообщалось ранее, 30 октября Дания разрешила строительство "Северного потока-2". Газопровод пройдет к Юго-Востоку от острова Борнхольм. Дания была последним европейским государством, которое блокировало строительство газопровода в соих территориальных водах.

Напомним, 15 апреля Совет Европейского Союза утвердил европейскую газовую директиву с учетом внесенных поправок, в перспективе охватывающую "Северный поток-2".

Директива распространяет правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в блок. Так, части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории Евросоюза (в т.ч. внутренним водам), должны соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток- 2" является российский газовый монополист "Газпром".

По материалам "Зеркало недели. Украина".