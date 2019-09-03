Гончарук назвал условия открытия рынка земли для иностранцев

Начало земельной реформы для открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения ориентировочно планируется летом следующего года, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в прямом эфире одного из телеканалов, передает правительственный портал

"Старт земельной реформы запланирован ориентировочно на лето следующего года. До этого времени правительство с Национальным банком должно сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем оно есть сейчас - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне", - сказано в сообщении.

По словам Гончарука, Украина должна создать условия, чтобы в случае открытия рынка земли у фермеров была возможность купить земельный участок.

"Сейчас у больших агрохолдингов дешевле ресурс. У маленьких - значительно дороже, у них нету ресурса, чтобы покупать эту землю. Нам нужно дать возможность малому фермеру для покупки земельного участка получить кредит по значительно более низкой кредитной ставке, чтобы он был на уровне с иностранными субъектами или даже выигрывал. Мы планируем создать инструмент, который позволял бы компенсировать эту процентную ставку", - цитирует пресс-служба слова Гончарука.

Премьер пояснил, что правительство намерено снизить ставки по кредитам в целом и сделать их еще дешевле конкретно для покупки земельного участка, чтобы украинцы были в более выгодных условиях, чем их иностранные конкуренты.

Гончарук добавил, что де-юре доступ к покупке земельного участка будет иметь украинское физическое лицо и украинское юридическое лицо.

"Нам нужно позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность ее обрабатывать. В том числе для иностранных граждан, но при условии, если они регистрируют юридическое лицо в Украине и платят здесь налоги", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, премьер-министр и его команда вместе с экспертами Всемирного банка просчитали 25 возможных сценариев, при которых можно открыть рынок земли.

"Мы посмотрим на те, в каких комбинациях эффект от открытия рынка земли будет максимальным. При какой модели реформы мы, как украинцы, сможем получить максимальный экономический рост", - отметил Гончарук, добавив, что 1% роста ВВП - это около 15 млн грн дополнительно в бюджете