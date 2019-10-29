Гончарук прокомментировал дело о возможном возвращении ПриватБанка экс-владельцам

Решение в кейсе ПриватБанка сейчас находится в плоскости судов, и последние должны быть независимыми, ведь если в судебный процесс вмешиваются политики - в такую страны не придут инвестиции. Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время во время выступления на форуме Re:Think. Invest in Ukraine в Мариуполе, передает корреспондент УНН.

"Если у кого-то есть слухи, что команда Президента, команда правительства, в общем новая команда намерена вернуть эти банки (в частности, ПриватБанк - ред.) предыдущим владельцам или решить этот вопрос за счет налогоплательщиков - это неправда... Мы понимаем, что макростабильность страны зависит от того (если люди не увидят, что правила изменились), что нельзя просто взять, и за счет налогоплательщиков попробовать решить все проблемы. Если люди не увидят, что правила изменились, то инвестиции сюда не придут. Макростабильность для нас и интересы налогоплательщиков являются ключевыми. По поводу деталей. Сейчас решение в кейсе ПриватБанка находятся в плоскости судов. Суды должны быть независимыми, как и любая ветвь власти. Если в судебный процесс вмешиваются политики - в такую страны не придут инвестиции. Мы хотим максимально быстро реформировать судебную систему", - заявил Гончарук.

ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка. Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства - по перечню связанных с банком физических и юридических лиц. НБУ в частности обжаловал решения о незаконности национализации ПриватБанка.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе приватизации ПриватБанка будет защищать Украину.

В Офисе Президента указали, что приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев, и заявили, что считают, что "каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам".