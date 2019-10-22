Гончарук уволил начальника Госгеокадастра в Киевской области: назначен и.о. начальника

Во вторник, 22 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук уволил начальника Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилу Приходько.

Об этом сообщает корреспондент сайта 44.ua.

Сегодня Алексей Гончарук посетил Главное управление Госгеокадастра в Киевской области и уволил начальника областного Госгеокадастра Людмилу Приходько.

Должность начальника главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмила Приходько занимала с 2017 года.

И.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Киевской области назначен Дмитрий Бабак.

Известно, что последние несколько лет Дмитрий Бабак занимал руководящие должности в Управлении государственного земельного кадастра в Киевской области.