Гончарук уволил начальника Госгеокадастра в Киевской области: назначен и.о. начальника
Во вторник, 22 октября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук уволил начальника Главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмилу Приходько.
Об этом сообщает корреспондент сайта 44.ua.
Сегодня Алексей Гончарук посетил Главное управление Госгеокадастра в Киевской области и уволил начальника областного Госгеокадастра Людмилу Приходько.
Должность начальника главного управления Госгеокадастра в Киевской области Людмила Приходько занимала с 2017 года.
И.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Киевской области назначен Дмитрий Бабак.
Известно, что последние несколько лет Дмитрий Бабак занимал руководящие должности в Управлении государственного земельного кадастра в Киевской области.