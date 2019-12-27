Гончарук: "зеленая" энергия будет продаваться через Prozorro

Альтернативная энергетика в Украине будет продаваться через э-аукционы Prozorro. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Зеленая" энергия будет продаваться через е-аукционы Prozorro.Продажи. Это будет стимулировать производство альтернативной энергии и позволит снизить цену на "чистую" энергию", - написал Гончарук.

По его словам, принято решение создает условия для развития возобновляемой энергетики, позволит привлекать дешевые кредитные ресурсы и способствовать развитию производства высокотехнологичного оборудования на территории Украины.

"Планируем первые "зеленые" аукционы на март", - отметил Премьер-министр.

Напомним, народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики на ЖКУ глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что в случае непринятия компромиссного законопроекта No2543 относительно "зеленого" тарифа, инвесторы, финансирующие проекты по развитию альтернативной энергетики, обратятся в суды и потребуют значительных компенсаций от государства.