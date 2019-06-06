Госавиаслужба остановит полеты Yanair с 7 июня

Госавиаслужба Украины приняла решение приостановить сертификат эксплуатанта авиакомпании Yanair с 03:00 7 июня, что фактически означает остановку полетов авиаперевозчика.

В заявлении ведомства указано, что решение приняла постоянно действующая комиссия по вопросам сертификации эксплуатантов.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании Yanair Госавиаслужба выявили ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов", - заявили в ведомстве.

В Госавиаслужбе добавили, что согласно процедуре, сертификат эксплуатанта может быть восстановлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, что будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

В ведомстве также напомнили, что в апреле 2019 года состоялось совещание под руководством министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подготовке авиакомпаний, осуществляющих чартерные перевозки, к летнему сезону и недопущению массовых задержек рейсов, вызванных техническим состоянием парка воздушных судов.

Yanair выполняет ряд регулярных и чартерных рейсов из Украины. Сеть регулярных рейсов включает маршруты из Киева, Харькова и Одессы в Батуми. Также самолеты Yanair в последние дни были задействованы для совершения рейсов под кодом авиакомпаний "Буковина", Smartwings, свидетельствуют данные онлайн-радара flightradar24.

По данным исследования avianews.com, по состоянию на конец апреля 2019 года средний возраст флота авиакомпании составлял 27 лет.

18 мая при подлете ко Львову из-за разгерметизации салона в самолете Boeing 737-400 авиакомпании Yanair, который совершал чартерный рейс Анталья-Львов под кодом авиакомпании "Буковина" BKV 2170, выпали кислородные маски. Никто не пострадал. Последующий рейс авиакомпания выполнила из Львова после того, как на подмену отправила два самолета.

Самолет Yanair объявил экстренную ситуацию при подлете ко Львову Рейс Львов-Анталья вылетел с опозданием почти на сутки и двумя подменами/

По материалам Avianews.com