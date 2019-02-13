Госдолг США впервые превысил $22 трлн

Объем государственного долга США впервые превзошел отметку $22 трлн.

Этот рекордный уровень, по мнению экспертов, является еще одним доказательством того, что страна находится на неустойчивом финансовом пути, который может поставить под угрозу экономическую безопасность каждого американца, пишет USA Today.

По данным американского министерства финансов, за месяц размер госдолга страны подскочил более чем на $30 млрд и достиг $22,012 трлн.

За последние одиннадцать месяцев его объем увеличился более чем на $1 трлн. Высокие темпы повышения долга обусловлены, в том числе, налоговой реформой президента США Дональда Трампа, которая обошлась стране в $1,5 трлн, а также ростом расходов на оборонные программы.

"Такое быстрое достижение этой печальной вехи является последним признаком того, что наша финансовая ситуация не просто неустойчива, но и ухудшается", - полагает главный исполнительный директор Peter G. Peterson Foundation Майкл Петерсон. Эта внепартийная организация занимается вопросами долгосрочных проблем в финансовой сфере страны.

М.Петерсон обуславливает растущий долг "структурными несоответствиями между расходами и доходами". По его словам, основными факторами являются старение населения, высокие расходы на здравоохранение и растущие процентные платежи вместе с налоговым кодексом, который не может обеспечить достаточный приток налогов.

Превышение госдолгом отметки в $22 трлн "является еще одним печальным напоминанием о непростительной задолженности, которую лидеры нашей страны продолжают набирать и оставят следующему поколению", отмечают Джадд Грегг и Эдвард Ренделл, сопредседатели Campaign to Fix the Debt, выступающей за ответственное формирование федерального бюджета.

Как сообщало в конце января международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, США являются страной с самым большим размером долга, и его сумма повышается примерно на $1 трлн ежегодно. В тройку лидеров входят также Япония ($12 трлн) и Китай ($6 трлн). Для сравнения, на конец 2018 года объем задолженности Франции, Германии, Италии и Великобритании находился в диапазоне $2,4-2,7 трлн у каждой из стран.