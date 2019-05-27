Госдолг Украины достиг почти $80 млрд

По состоянию на начало мая совокупный государственный долг Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 1,3%, или на 1,03 млрд долларов и составил 79,82 млрд долларов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг на конец апреля года составил 2 124,80 млрд гривен, или 79,82 млрд долларов против 2 147,2 млрд гривен, или 78,79 млрд долларов месяцем ранее.

"Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 апреля составил 1 845,55 млрд гривен (69,33 млрд долларов) против 1 859,16 млрд гривен (68,23 млрд долларов) месяцем ранее", - говорится в сообщении.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился с 40,18 млрд долларов до 40,14 млрд долларов.

В то же время прямой внутренний долг возрос на 12,83 млрд гривен до 777,13 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 1,15 млрд долларов до 29,19 млрд долларов).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в апреле международные резервы Украины сократились на 0,5% и составили 20,525 миллиарда долларов. По материалам MIGnews.com.ua