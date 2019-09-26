Госгеокадастр рассчитывает провести инвентаризацию сельхозземель до открытия рынка земли

Инвентаризация сельскохозяйственных земель будет проведена до открытия рынка земли. Об этом во время совещания с членами правительства сказал заместитель председателя Госгеокадастра Александр Краснолуцкий, передает УНН.

"До конца года мы доинвентаризуем земли сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности. До вступления в силу закона о рынке земель все будет завершено", - сказал Краснолуцкий.

По его словам, осталась инвентаризация земель природно-заповедного фонда, земли лесного фонда, земли водного фонда.

Вместе с тем, он отметил, что для завершения инвентаризации всех земель до 1 октября 2020 года необходимо дополнительное финансирование, которое ускорит темпы работы.

Сейчас в кадастр внесена информация о 20,6 млн земельных участков и границы большинства административно-территориальных единиц.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года.