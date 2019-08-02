Госпогранслужба заявила о недофинансировании на 938 млн грн

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил о недофинансировании ведомства на 938 млн грн. и назвал эту ситуацию катастрофической, поскольку она привела к повышению социальной напряженности среди сотрудников погранслужбы.

Об этом Дейнеко рассказал в интервью BBC Украина.

"На данный момент накопившиеся долги по невыплате подчиненным денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн грн. То есть пограничники с марта месяца не получают эту помощь. Такая ситуация привела к повышению социальной напряженности", - подчеркнул глава Госпогранслужбы.

По его мнению, одна из причин недофинансирования - избирательный процесс в Украине и непропорциональное повышение окладов в системе Минобороны.

"Пятый президент Петр Порошенко обещал пограничникам поднять зарплату на 30%, как и всем другим военным. Только в других структурах оказался лучший запас прочности, например, у Министерства обороны", - отметил Дейнеко.

Кроме того, одной из проблем также является обеспечение Госпогранслужбы горюче-смазочными материалами. Глава ведомства привел пример, что по сравнению с латвийскими пограничниками украинские обеспечены в 4-5 раз хуже.

Чтобы решить вопрос с недофинансированием, нужно вносить изменения в госбюджет.

"Мы своими силами можем изменить назначение определенных платежей, но не в таком объеме, чтобы полностью решить проблему. Однозначно пострадает вопрос строительства жилья, я еще больше урежу закупку горюче-смазочных материалов, но это капля в море", - добавил Дейнеко.

Напомним, США подарят украинским пограничникам два катера, чтобы развивать инфраструктуру морских подразделений. Отмечается, что Америка будет способствовать развитию корабельно-катерного состава Госпогранслужбы Украины. Кроме того, штаты выделили $4 млн. на создание скорой группы реагирования в Мариуполе и Бердянске. По материалам LB.ua