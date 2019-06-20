Госстат улучшил показатель роста ВВП Украины в I кв. до 2,5%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2019 года составил 2,5% к аналогичному периоду 2018 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат), тогда как согласно ее предварительной оперативной оценке, обнародованной в середине мая, этот показатель составлял 2,2%.

По данным статведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2018 года составил 3,5% и 3,3% - в целом за 2018 год.

Как сообщил Госстат, реальный ВВП в январе-марте этого года (с учетом сезонного фактора) вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом.

Согласно данным Госстата, номинальный ВВП за первом квартал 2019 года составил 807,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 19179 грн, изменение дефлятора – 11,7%.

В начале мая Нацбанк оценил рост ВВП в первом квартале текущего года в 2,4%, а МЭРТ несколько позднее – в 2,2%.

В конце апреля НБУ подтвердил прогноз роста ВВП на 2019-2021 годы. По его ожиданиям, в этом году он замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%.

В начале апреля этого года Минфин сообщил, что Минэкономразвития ухудшило прогноз роста ВВП Украины до 2,8% в 2019 году, тогда как госбюджет этого года утвержден на базе прогноза роста экономики на 3%