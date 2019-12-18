Государственным ипотечным учреждением будет управлять Минфин

Государственное ипотечное учреждение переходит в подчинение Министерства финансов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Кабинет Министров Украины в среду, 18 декабря, принял постановление о передаче Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) в управление Министерству финансов. Принятие постановления будет способствовать проведению Минфином единой государственной финансовой политики в сфере развития рынка ипотечного кредитования", - говорится в сообщении.

Предложение передать ГИУ в управление Минфина возникло на основании подпункта 56 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 20 августа 2014 года No375. Этим подпунктом установлено, что Минфин Украины формирует и проводит в пределах полномочий единую государственную финансовую политику относительно развития рынка финансовых услуг, развития государственных банков, государственного ипотечного учреждения и других финансовых учреждений.

Кроме того, КМУ также принял постановление относительно предоставления государственной гарантии по заимствованиям ГИУ. Постановлением, в частности, утверждаются условия предоставления в 2019 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам, которые привлекаются ГИУ.

Так, гарантия предоставляется для обеспечения исполнения не более 99% обязательств ГИУ по внутренним кредитам, сумма которых не превышает 3,7 млрд гривень, учитывая обязательства относительно погашения основной суммы, уплаты процентов, комиссий и других обязательств по заимствованиям.

Постановлением также утверждается обеспечение не менее 100% суммы долговых обязательств заемщика по гарантированной части заимствования и плата за предоставление гарантии - 0,01% годовых остатка суммы гарантийных обязательств.

Министерство финансов уполномочивается на подписание документов относительно предоставления государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям ГИУ. Ожидается, что принятие постановления будет способствовать увеличению доступности строительства нового жилья для граждан Украины.

Как сообщалось, ГИУ образовано постановлением Кабинета министров Украины от 8 октября 2004 года No 1330 с уставным капиталом в размере 20 млн гривень. За счет средств государственного бюджета, предусмотренных в 2006, 2008 и 2010 годах, уставный капитал ГИУ был увеличен до 2,2 млрд грн, а в 2011 году уменьшен на сумму 1,248 млрд грн, в 2013 году - на 196 млн грн (в соответствии с актами приема-передачи квартир от ГИУ в соответствующие органы).

В 2018 году уставный капитал пополнен на 1,6 млрд грн и составляет на сегодняшний день 2,356 млрд гривень.

В 2006-2013 годах, согласно законам Украины о государственном бюджете, предоставлены государственные гарантии по обязательствам ГИУ на общую сумму 10 млрд грн, в 2019 году - на 1,2 млрд грн. По материалам Укринформ.