Государство может продать часть акций "Укрзализныци" и "Укрпочты" - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о планах продать часть акций "Укрзализныци" и "Укрпочты" частным компаниям. Об этом Криклий написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в среду Верховная Рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов.

"Из перечня объектов исключили "Укрпочту" и "Укрзализныцю". Это не означает, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия", - сообщил министр.

При этом Криклий заверил, что стратегические объекты останутся с долей государства не менее 50%+1 акция, но смогут активно работать над поиском стратегических инвесторов.

"Кто знает, может это будет один из крупнейших e-commerce гигантов или международных финансовых организаций", - подытожил он.

Сообщалось, что Кабинет министров в течение пяти лет планирует приватизировать несколько сотен государственных предприятий и ликвидировать более тысячи ГП, которые правительство считает неэффективными.

Верховная Рада приняла законопроект о приватизации No7066 во втором чтении и в целом 18 января 2018 года. Документ предусматривает распределение объектов на две группы - объекты большой приватизации и объекты малой приватизации.

К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых согласно финансовой отчетности за последний год превышает 250 млн гривень. Остальные объекты отнесены к объектам малой приватизации.

По материалам "Зеркало недели. Украина".