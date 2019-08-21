Гройсман допускает снижение инфляции до 8% по итогам 2019 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает снижение инфляции по итогам 2019 года до 8%. Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров.

"В этом году, я думаю, что мы имеем все шансы получить инфляцию по результату 2019 года менее 8%", - сказал Владимир Гройсман.

Таким образом, по его данным, получится частично побороть обесценивание средств и увеличить количество средств на руках у людей.

Стоит отметить, что показатели инфляции в июле 2019 года составили 9,1%, а в июне - 9%. Инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению с 1% в апреле, 0,9% - в марте, 0,5% - в феврале и 1% - в январе."112 Украина".