Гройсман ответил на предложение Коломойского по дефолту

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что объявление дефолта приведет к серьезным последствиям, от которых, в первую очередь, пострадает население страны.

В сообщении, обнародованном на официальной странице главы украинского правительства в Facеbook, премьер ответил на предложение бизнесмена Игоря Коломойского заявить о дефолте и не выплачивать кредиты.

"Даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности, это вредно... Дефолт - это глобальный кризис, вспомните 1990-тые годы. Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно. От каких-либо дефолтов, которые несут за собой очень серозные последствия, в первую очередь, пострадают украинские рядовые граждане", - отметил Гройсман.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время заданием государства является сделать все для обслуживания долга, а также для сохранения репутации как страны, которая уважает свои обязательства.

Уукраинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украина должна поступить по примеру Греции в отношении внешних долгов - объявить дефолт. По материалам MIGnews.com.ua