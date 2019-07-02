Гройсман предложил председателю правления "Нафтогаз Украины" вернуть почти 300 миллионов премии
Гройсман предложил председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву вернуть 286,5 миллиона гривен, которые тот получил по итогам 2018 года в виде вознаграждения и премий. Об этом глава правительства заявил во время своего рабочего визита в Полтавскую область, пишет УНИАН.
Гройсман отметил, что Украина до сих пор не получила ни копейки после победы Нафтогаза в Стокгольмском арбитраже против российского Газпрома, хотя лично Коболев за это получил премию в 261 миллион гривен.
"Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривен, которые он приписал себе, подчеркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже "раздерибанили" сотни миллионов гривен. Я предлагаю, чтобы он вернул деньги компании, отменил решение наблюдательного совета, и тогда это будет абсолютно справедливо", - сказал Гройсман.
Также премьер обратил внимание, что в последнее время Кабмин трижды своими решениями заставлял компанию снижать цену на газ для населения, хотя Нафтогаз должен был это делать сам, поскольку для этого сложилась необходимая коньюнктура на внешних рынках.
"Что касается вообще Нафтогаза, то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути...", - отметил Гройсман. По материалам Минфин.