Гройсман против повышения тарифов на тепло в предстоящем отопительном сезоне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на то, что цены на отопление для населения во время отопительного сезона повышаться не будут.

"Надеюсь, что следующий отопительный сезон не буде связан с повышением цен для людей. Я считаю, что сейчас цены на август являются приемлемыми и могут быть использованы в следующем отопительном сезоне, так как почти весь газ закачан по ценам, которые находятся на своем минимуме", - сказал Гройсман на заседании правительства Украины в среду. По материалам Интерфакс-Україна.