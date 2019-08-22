Хотя сегодня ступают в силу штрафные санкции для евробляхеров, у Зеленского обещают не штрафовать

Новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита вводятся с 22 августа, - сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

К этому времени владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов. Именно по этой целью и было отсрочено до августа введение усиленной административной ответственности за нарушения при ввозе транспортных средств.

"Всего с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей, по 18 августа 2019 было оформлено 107,6 тыс. транспортных средств, за которые уплачено почти 7,7 млрд грн. Из этого количества почти 3,9 тыс. - это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление уплачено 339 млн гривен", - говорится в сообщении.

При этом за льготный период с 25 ноября 2018 года до 22 февраля 2019 таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. транспортных средств, за которые уплачены 13,6 млрд. Из них 140 тыс. - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита, за которые уплачено почти 8,7 млрд гривен.

В ГФС напомнили, что по новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Однако, как сообщается на сайте главы государства, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов и новоизбранный депутат Верховной Рады IX созыва Владислав Криклий провели совещание с представителями автомобилистов и достигли взаимопонимания в вопросе решения проблемы нерастаможенных автомобилей. Владельцы таких транспортных средств выразили обеспокоенность в связи со штрафными санкциями за превышение срока пребывания на территории Украины нерастаможенных автомобилей (до 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда), которые вступают в силу 22 августа 2019 года.

По словам Рябошапки, применение штрафных санкций планируют отложить на три месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможивании автомобилей, и установления пропорциональных штрафных санкций в случае нарушения законодательства."Действующее законодательство несовершенно. Во многих случаях его невозможно реализовать. Сегодня (21 августа) на совещании была достигнута договоренность о создании рабочей группы на базе парламента, которая наработает необходимые изменения с учетом предложений, которые поступят от представителей автомобилистов", - подытожил заместитель руководителя Офиса Президента.

По разным оценкам, в Украине насчитывается около 800 тыс. нерастаможенных автомобилей.

Источник: ostro.org