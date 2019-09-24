Хозсуд Киева перенес рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка на 1 октября

Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент акционерами банка, и объявил перерыв до 1 октября.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" из суда, заседание назначено на 14:00 1 октября.

"Сегодня прошло слушание дела по сути, первое судебное заседание. Стороны выступили с докладами. Также выступил и Национальный банк против удовлетворения иска в полном объеме и указал, что возвращение акций его предыдущим владельцам в соответствии с законом о системе гарантирования вкладов физлиц является невозможным", – сообщил представитель НБУ по доверенности Виктор Григорчук.

По его словам, на следующем заседании продолжится изучение материалов дела, возможно, будут предоставлены комментарии по требованию суда.

"С учетом сложности процесса, с учетом большого объема документов, которые являются доказательством, мы просили проводить рассмотрение дела коллегиально. Нужно понимать, что впервые подобное дело рассматривается судами Украины…, впервые применяются те или иные нормы права. Отказали (в коллегиальном рассмотрении дела - ИФ)", – отметил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.

Он пояснил, что при коллегиальном рассмотрении дела как минимум три человека могут принимать решение.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого самого большого на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков – Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка – предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.

В ходе слушаний 9 апреля истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство. Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения.

Тогда же к списку ответчиков были добавлены Нацбанк Украины, НКЦБФР, ПриватБанк, а также хранители Укрэксимбанк и "Солид Днипро".

Затем заседание суда по иску неоднократно переносилось, а ходатайства ответчиков об отводе судьи Людмилы Шкурдовой отклонялись.

В настоящее время стороны ведут также множественные другие судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях. В частности, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка, а Кабмин, Нацбанк и сам банк в мае обжаловали это решение.

Помимо того в июле прошло рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между ПриватБанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года