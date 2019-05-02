IBNS назвало самую красивую купюру 2018 года

Стало известно, что Международное сообщество банкнот (International Bank Note Society - IBNS) назвало самую красивую банкноту мира.

Об этом сообщается на сайте IBNS.

Интересно знать, что в мире за период 2018 года запущено в оборот около 150 новых бумажных банкнот.

Лидером купюр стала десятидолларовая вертикально ориентированная канадская банкнота, за которую проголосовали члены Международного сообщества банкнот, признав высокое качество и интересный дизайн купюры.

Это первая победа Канады за 15 лет.

На лицевой стороне банкноты изобразили правозащитницу Виолу Десмонд, олицетворявшую борьбу за расовое равенство. Впервые на канадской банкноте изобразили женщину.

Интересно знать, что ранее на банкнотах изображали только британок.

На обратной стороне - музей прав человека в Виннипеге.

Кроме этого, на звание самой красивой банкноты претендентами стали: 200 швейцарских франков, 500 норвежских крон, 100 российских рублей, 40 долларов Соломоновых островов.

Для справки. Канадская зеленая 20-долларовая банкнота получила награду в 2004 году