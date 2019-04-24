Ігор Смешко: Не знижуючи обертів готуємося до чергових парламентських і місцевих виборів

Екс-кандидат в Президенти України, Голова політичноъ партії "Сила і Честь" Ігор Смешко впевнений, що тільки системні політичні реформи із зміною моделі економіки можуть забезпечити нашу перемогу.

Про це він повідомив у Твіттер і:

Дорогі Друзі, вибори НОВОГО Президента України відбулися.

Ще раз дякую усім, майже півтора мільйонам УКРАЇНСЬКИХ виборців, які віддали свої голоси за мене на цих президентських виборах.

Я Вас ніколи не зраджу.

Новообраний Президент є наслідком ще одного протестного, але, на щастя, не кривавого, а "віртуального" Майдану. Який виніс вирок минулому п'ятирічному правлінню.

Український народ знову продемонстрував свою Мудрість і Силу. Шляхом голосування на виборах він зупинив чергову спробу цементування корумпованого олігархічно-кланового авторитаризму.

В умовах війни проти нашої Держави, яка ще продовжується, у нас є новий законно обраний Президент.

Наша Віра у необхідності докорінних СИСТЕМНИХ РЕФОРМ політичної надбудови і моделі економіки України, ліквідаціі бідності, відновлення її економічної могутності, верховенства права, соціальної справедливості, а також величі нашої Держави - залишаються незмінними.

Тільки СИСТЕМНІ політичні РЕФОРМИ із зміною моделі економіки можуть забезпечити нашу ПЕРЕМОГУ, а не капітуляцію перед агресором на його умовах миру, за рахунок нашої незалежності і суверенітету.

Президент, який завершує свою каденцію, йде у історію. Не як герой. Як людина, яка знову, як і після першого Майдану 2004 року, зрадила і другий Майдан 2013-2014 років. Бізнесмен необтяжений моральністю, так і не дозволив йому стати державником.

Новий президент поки що не завдячує своєю перемогою власним досягненням у ДЕРЖАВОТВОРЕННІ. Скоріше, провалами його попередника у цій діяльності. Його щирість, поширена ЗМІ, поки що головний кредит довіри йому.

Будемо вірити, що природні здібності, правильне виховання у дитинстві та чесність дадуть йому можливість зрозуміти, що державне управління це не артистична гра.

Головним у цьому процесі є знання предмету необхідних реформ та уміння підібрати фахових, досвідчених і порядних людей для їх здійснення. А також - стратегічне бачення Світу, місця України в ньому та стратегії розвитку нашої держави у провідну європейську країну із впливом на розвиток Світової Цивілізації.

При цьому не повторити кадрові помилки його попередників, обираючи особистий комфорт "усезнайства" за рахунок оточення себе удавано відданими лише тобі людьми, або їх протеже. Замість справжньої компетентністі, фаховості і практичного досвіду.

Ми ж, продовжуємо свій шлях, із якого уже не звернемо. Будівництво першої заснованної на ідеології консерватизму демократичної партії. Ідеї якої ще сто років тому проголошував В'ячеслав Липинський.

Не знижуючи обертів готуємося до чергових парламентських і місцевих виборів і будуємо справжню політичну ОРГАНІЗАЦІЮ ОДНОДУМЦІВ. Яка обов`язково посяде провідну роль у відновленні Сили і Честі нашої Батьківщини - УКРАЇНИ. Ігор Смешко