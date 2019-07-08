Ігор Смешко впевнений, що Україна в змозі повністю забезпечити себе газом (відео)

Цього року в Україні відкрили два нових родовища газу і, за певних умов, ми здатні не тільки забезпечити себе газом, але й експортувати його.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко 8 липня під час прес-конференції в Одесі, куди Ігор Смешко прибув разом з командою партії «Сила і Честь» Іваном Мірошніченком, Оленою Сотник та Іриною Сисоєнко.

«В Україні відкрили в цьому році ще два нових газових родовища. Ми в змозі повністю забезпечити себе газом, а при хороших інвестиціях – ще експортувати можемо газ», — наголосив Ігор Смешко.

За його словами, така саме ситуація можлива і по нафті. «Але потрібна державна політика в цій сфері, у Кабінеті міністрів повинні працювати люди з системним баченням, хорошою освітою і, звичайно, патріоти», — зазначив політик.