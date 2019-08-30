Импорт автомобилей в Украину резко вырос

Количество ввезенных авто выросло в 3,4 раза

В период с января по июнь 2019 года в Украину ввезли 304,6 тыс. легковых автомобилей. Об этом сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины ("Укравтопром").

Из этого количества было импортировано 38,1 тыс. новых автомобилей и 266,5 тыс. с пробегом. Общая таможенная стоимость этих автомобилей составила $1,686 млрд. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ввезенных автомобилей выросло в 3,4 раза, а их стоимость - на 71%, передает ubr.ua.

Такая диспропорция объясняется увеличением в импорте доли старых автомобилей с 59% в первом полугодии прошлого года до 87% в нынешнем. Больше всего автомобилей с пробегом за этот период импортировалось из Германии - 65,5 тыс. Из Литвы завезли и растаможили 52,5 тыс. автомобилей. Третье место заняла Польша - 50,8 тыс. авто.

В поставках новых легковых автомобилей доминирует Япония, из которой было завезено 8,5 тыс. машин. Румыния и Китай заняли второе и третье место - 4,7 тыс. и 4,2 тыс. единиц новых автомобилей соответственно.