Импорт электроэнергии из России в Украину в ноябре вырос в 4 раза

Импорт электроэнергии из Российской Федерации (РФ) в Объединенную энергосистему Украины в начале ноября 2019 года увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сутки, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября - в начале ноября стали убыточными.

Об этом сообщило интернет-издание "Обозреватель".

Как сообщили источники журналистов на рынке, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября импорт увеличился до 12 млн кВт-ч.

В октябре поставки электроэнергии из России в целом составили 128 млн кВт- ч. При этом, по данным источников, объемы импорта электроэнергии из Беларуси в течение июля-октября выросли в два раза - с 103 до 215 млн кВт-ч.

Как сообщило издание ExPro, импорт электроэнергии из России начался с первых дней октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии" (18 сентября 2019 года), по инициативе председателя профильного парламентского комитета Андрея Геруса.

Расширение торговли с Россией был раскритикован рядом депутатов и средств массовой информации, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) одобрил законопроект No2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.

3 ноября Герус на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал итоги работы рынка электроэнергии, в которых заявил об убыточности для трейдеров осуществления импортных операций из России и Беларуси. "Последний неделя октября импорт был убыточен, поэтому некоторые компании прекратили такой импорт в ноябре. В первые дни ноября импорт также убыточный", - отметил он. По материалам Українські Новини.