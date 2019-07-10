Імпортний газ подешевшав за місяць майже на $20

До кінця літа ціни на європейському ринку можуть впасти нижче за 180 доларів за тисячу кубометрів

У червні закупівельна вартість газу для України знизилася на 18,74 долара за тисячу кубометрів (8,7%) - до 196,4491 доларів/тис. куб. м. Про це свідчать дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У гривневому еквіваленті середня митна вартість імпортованого Україною газу в червні знизилася на 9,2%, або на 521,04 гривень/тис. куб. м, до 5 160,5069 гривень/тис. куб. м, порівняно з травнем (5 681,54 гривень/тис. куб. м - подешевшав на 7,9%).

Показники середньої митної вартості імпортного природного газу розраховані за даними періодичних митних декларацій (попереднє декларування).

Нагадаємо, в червні "Нафтогаз" знизив ціни на газ для промислових споживачів на 7,6-7,9% в залежності від умов споживання та оплати. А для населення на 7,3% - до 5553,89 гривень за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, вартості доставки і націнки постачальника).

У той же час, на липень для промисловості газ подешевшав ще 12,7-13,5%, а для населення - на 8%.

Варто відзначити, що в Європі ціна на газ впала до мінімуму за три роки. Зростання потужності вітроенергетики зменшила попит на газ для електростанцій. Також на високому рівні поставки СПГ зі США.

Також нагадаємо, Коболєв заявив, що у серпні поточного року НАК "Нафтогаз України" може призупинити імпорт природного газу для його закачування в підземні сховища (ПСГ), якщо не буде вирішене питання з фінансуванням.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку може надати НАК "Нафтогаз України" 60 мільйонів євро для фінансування закупівліприродного газу по імпорту.