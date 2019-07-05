Іван Мірошніченко: Маємо першу перемогу над «чорними реєстраторами»

Разом з «Бізнес-Вартою» маємо системно важливу перемогу в одній зі справ «чорних реєстраторів». Це результат майже 2-річної боротьби бізнесу із беззаконням у сфері реєстрації речових прав. Про це повідомив кандидат від партії «Сила і Честь», народний депутат, голова Ради ГО «Бізнес-Варта» Іван Мірошніченко на своїй сторінці в соцмережах.

«Сподіваюсь, що даний приклад стане ще одним «щитом» для підприємців, а з історією Комунальних підприємств, акредитованих Мін’юстом для здійснення реєстраційних дій, буде покінчено раз і назавжди», — зазначив Мірошніченко.

За даними «Бізнес-Варти», 24 червня вперше з часів створення в Україні Комунальних підприємств, акредитованих Мін’юстом на здійснення діяльності у сфері реєстрації прав та бізнесу, було затримано директора однієї з таких установ.

Згодом суд заарештував його з можливістю внесення застави, а т.в.о начальника Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов провів брифінг, де ознайомив журналістів з певними деталями цієї резонансної справи.

Іван Мірошніченко відзначив ефективність роботи правоохоронців та висловив сподівання, що справу доведуть до кінця. А це означатиме, що будуть заарештовані і інші фігуранти, які б високі посади вони не займали.