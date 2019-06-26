Избран председатель Государственной таможенной службы
Победителем конкурса на должность председателя ГТС стал Максим Нефедов
Пресс-служба Минфина сообщила, что 25 июня прошел заключительный этап конкурсного отбора на руководителя Государственной таможенной службы Украины, по итогам которого наибольшее количество баллов (16,97) набрал Максим Нефедов, Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины.
В заключительном этапе конкурса также участвовали:
Евгений Гармаш, проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов, который не набрал достаточного количества баллов для рейтинговой оценки;
Андрей Саварец, руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина, который набрал 12,33 балла.
Тройка финалистов в прямом эфире представила членам Комиссии свою программу развития таможенной службы в виде презентации, а затем каждый из претендентов отвечал на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов и членов Комиссии.
По результатам оценки кандидатов Комиссия рекомендовала Кабинету Министров Украины назначить Максима Нефедова Председателем Государственной таможенной службы Украины. По материалам Бізнес ЛігаЗакон