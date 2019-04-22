Кабмин и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ с 1 мая

Кабинет министров и Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8,247 тыс. грн за тыс. куб. м с 8,55 тысяч гривень.

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", цены были согласованы на совещании с участием премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"По поручению Кабинета министров НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена)", - говорится в сообщении.

"Этот механизм предусматривает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19.10.18 No867, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет выше определенного правительством уровня, то цена для населения останется на этом уровне", - добавили в компании.

Ожидается, что изменения в действующие договоре на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" будут внесены в течение мая текущего года.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства 17 апреля Владимир Гройсман пригрозил инициировать отставку Андрея Коболева, если до 24 апреля компания не установит цену на газ для населения ниже предельно установленной цены в 8,55 грн за кубический метр.

Свое эмоциональное выступление премьер пояснил предложением "Нафтогаза" в Кабинет министров об отмене Положения о возложении специальных обязательств, согласно которому цены на газ для населения с 1 мая 2019 года должны повыситься на 15%, или приведение цены топлива до уровня рыночной. По материалам УНИАН