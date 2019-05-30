Кабмин объявил конкурс на главу правления ГПЗКУ

Кабинет министров объявил конкурс на должность главы правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ). Такое объявление обнародовано на "Урядовом портале" сегодня, 30 мая.

Отмечается, что заявления на участие в отборе принимаются до 14 июня 2019 года.

В описании вакансии отмечается, что преимуществом при отборе кандидата будет: наличие опыта работы в аграрной отрасли, в международных компаниях и на международных рынках, с иностранными финансовыми учреждениями по обслуживанию внешних заимствований и/или реструктуризации международных финансовых обязательств, а также опыт управления трансформационными процессами и сложными проектами и наличие степени МВА.

Для проведения конкурса нанята международная компания по подбору управленческого персонала Boyden Global Executive Search.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения- филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых, в том числе суммарные мощности по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах составляют около 2,5 млн тонн в год.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году - 1,4 млрд грн).

Напомним, что правоохранители Национальной полиции при участии сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины задержали четырех человек по подозрению в совершении покушения на убийство заместителя главы ГПЗКУ и подготовке к покушению на убийство и.о. главы госкорпорации. По материалам ZN.UA