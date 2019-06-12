Кабмин обязал Энергоатом продавать 90% своей электроэнергии по фиксируемой цене

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что правительство обязало государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" продавать 90% своей электроэнергии на новом рынке по фиксируемой цене. Об этом сообщает УНИАН.

"Кабмин сегодня принял, что на компанию "Энергоатом" налагается обязательство 90% своей электроэнергии продавать по фиксированной цене", - сказал Герус.

По его словам, такое решение правительства нивелирует конкуренцию на новом рынке электроэнергии.

"Учитывая, что у нас импорта нет, а "Энергоатом" будет регулироваться, у нас нерегулируемой остается одна компания, которая будет работать в свободном рынке. Конкуренции тут нет, это не создание рынка конкурентного. Можно было прописать имя одной компании, для которой наступает свободный рынок", - сказал он.

По материалам Фокус