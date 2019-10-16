Кабмин одобрил законопроект о работе таможни и налоговой

Проект закона определяет новую структуру управления таможенной и налоговой службами

Сегодня, 16 октября, Кабинет министров Украины на заседании одобрил проект закона об усовершенствовании структуры управления в сфере государственной таможенной и налоговой политики.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, проект закона, в частности, вводит новый формат деятельности системы центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную таможенную и государственную налоговую политику в формате единого юридического лица, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица, а как обособленные подразделения.

Законопроект предусматривает внесение изменений в действующее законодательство, которыми вводится возможность создания Государственной таможенной службой и Государственной налоговой службой (ГНС) обособленных подразделений без статуса юридического лица, что обеспечит возможность осуществления деятельности в формате единых юридических лиц.

Кроме этого, законопроект предлагает предоставить руководителям этих двух ведомств делегировать свои полномочия главам своих обособленных подразделений (территориальных органов) в соответствии с положениями о территориальных органах.

Законопроектом также определяются особенности оплаты труда государственных служащих ГТС и ГНС и их территориальных органов. При этом, главы местных государственных администраций не будут влиять на назначение и увольнение руководителей таможен.

Также предоставляется возможность получать на безвозмездной основе в форме открытых данных обезличенную информацию об экспортно-импортных операциях, в том числе, таможенную стоимость товаров и информацию о правонарушениях.

Среди прочего, проект закона расширяет возможность применения в таможенном деле электронных документов.

Помимо этого, законопроектом предложено установить, что изъятое таможнями имущество будет открыто реализовываться на аукционах через электронные торговые системы.

"Реализация норм закона будет способствовать достижению целей, определенных Программой деятельности Кабинета министров в части снижения временных и денежных затрат для добропорядочного бизнеса при осуществлении таможенных процедур, приближения к полной электронизации процессов на таможне, а также внедрения эффективной организационной структуры, построенной по функциональному принципу", - отмечают в Минфине.

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует обновить 50% руководящего состава на должностях в центральном аппарате и территориальных органах Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

Также Кабинет министров Украины возобновил полномочия Налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) до образования нового органа.

Также стало известно, что Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реформе Государственной фискальной службы (ГФС) приняла решение объединить центральный аппарат и территориальные управления будущей Государственной налоговой службы в одно юридическое лицо. Аналогично будет проведено объединение Государственной таможенной службы. По материалам УНИАН.