Кабмин одобрил законопроект о реформе рынка труда

Кабинет министров Украины утвердило проект закона о труде. Вскоре его внесут на рассмотрение парламента.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава правительства Алексей Гончарук.

По его словам реформа рынка труда за 5 лет создаст миллион новых рабочих мест и позволит находить новую работу за 2 месяца.

Также Гончарук обозначил 5 ключевых направлений реформы. среди них: сохранение и расширение социальных прав работников; увеличение количества легальных рабочих мест; равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда; повышение доходов работников по всей Украине; гармонизация украинского законодательства с европейским.

Также Кабмин предлагает установить несколько видов трудовых договоров - бессрочные, срочные, краткосрочные, сезонные, с нефиксированной рабочего времени, ученический трудовой договор, трудовой договор с домашним работником.

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