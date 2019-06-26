Кабмин определил зарплаты для работников Офиса президента

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании решил, что численность сотрудников по вопросам реформ в директорат Офиса президента Украины не может превышать 250 человек, передает УНН.

Кроме того, Кабмин определил заработную плату в Офисе президента для топ- чиновников на том же уровне, что была в АП.

Должностной оклад руководителя Офиса составит 18 тыс. грн, первого заместителя руководителя - 16 тыс. грн. и заместителей руководителей - 15 тыс. грн.

Для руководителя аппарата Офиса президента установлено стимулирующую выплату в размере 40,5 тыс. грн.

Как сообщал УНН, Зеленский утвердил положение о Офис Президента Украины .