Кабмин планирует объединить госпредприятия и коммунальные предприятия в один госхолдинг

Кабинет министров Украины планирует объединить государственные предприятия и коммунальные предприятия в один государственный холдинг.

Кабинет министров Украины планирует объединить государственные предприятия и коммунальные предприятия в один государственный холдинг.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время общения с журналистами.

"Мы сейчас думаем над созданием государственного холдинга, который вывел бы все эти государственные предприятия и коммунальные предприятия из-под министерств. Чтобы у каждого министра не было этих" кистей ", которые висят. Это все абсолютно ненужное. Из-под Кабмина это нужно убрать . Политики вообще не должны этим заниматься. Это должен быть отдельный менеджмент. И мы предварительно есть договоренность с сильным человеком, который возглавит процесс создания этого холдинга ", - сказал Гончарук