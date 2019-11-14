Кабмин сделал еще шаг для снижения рейдерства в Украине - Дубилет

Для регистрации сделок с недвижимостью теперь нужна будет не только электронная подпись, но и SMS-пароль. Об этом Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Одним из способов рейдерства недвижимости является взлом компьютеров регистраторов (например, нотариусов). Заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы. (Кстати, привет всем, кто считает, что цифровые подписи на "защищенных носителях" - это надежно. Надеюсь, к этим "флешкам" мы еще доберемся)", - написал Дубилет.

Дубилет, заметил, что если никакого взлома не было и регистратор сам сделал незаконное действие, он мог всегда сказать, что его компьютер взломали.

"Для борьбы с этой проблемой государство планировало заставить регистраторов покупать какой-то сложный программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер... Это были бы не кой-какие расходы", - рассказал Дубилет.

Министр отметил, что ему эта ситуация напомнила Интернет-банки 10-летней давности.

"Тогда люди становились жертвами вирусов и теряли деньги, а банки постоянно просили их обновлять антивирусы. Но потом процент мошенничества резко упал. Почему? Правильно, благодаря второму фактору авторизации, или, проще, SMS- паролям", - написал Дубилет.

Он добавил, что для защиты операций с недвижимостью добавится авторизация еще и с через смартфон.

"Примерно с такими аргументами я убедил коллег свернуть дорогостоящую программу защиты и вместо этого сделать второй фактор авторизации. Разве что вместо затрат денег на SMS-пароли я предложил Google Authentificator. К счастью, он бесплатный. Теперь для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона. Сломать и компьютер, и смартфон одновременно фактически невозможно", - отметил Дубилет.

Также, Дубилет отметил, что введение этой доработки заняло больше времени, чем он ожидал.

"Не прошло и трех месяцев! Хотя я в сентябре, неопытный, думал, что можно это сделать за 2 недели... Пока второй фактор является опцией (пользуясь случаем, приглашаю всех регистраторов немедленно ее активировать!). Но я надеюсь, что вскоре Минюст сделает его обязательным для всех без исключения", - подытожил Дубилет.