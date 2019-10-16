Кабмин создал комиссию по защите бизнеса

Комиссия будет изучать причины возникновения проблем у бизнеса и защищать от незаконного влияния представителей власти

Сегодня, 16 октября, Кабинет министров Украины на своем заседании создал Комиссию по защите бизнеса при правитетельстве.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, этот орган будет проводить анализ состояния дел и причин возникновения проблем у бизнеса в процессе реализации государственной политики. Кроме того, комиссия будет изучать работу центральных и местных органов государственной власти "с целью формирования лучших условий для защиты бизнеса от незаконного влияния субъектов властных полномочий".

4 октября в Верховной Раде создали межфракционное объединение "за ФОП", участники которого обещают защищать малый бизнес. По материалам ЛІГАБізнесІнформ