Кабмин усилил контроль в сфере пожарной безопасности

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об усовершенствовании контроля в сфере техногенной и пожарной безопасности. Об этом сообщает РБК- Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в своем Telegram-канале.

По его словам, законопроект уменьшает регуляторную роль государства и увеличивает ответственность со стороны предприятий за соблюдение норм техногенной и пожарной опасности, которые несут опасность для жизни и здоровья людей.

"Вводим страхование гражданской ответственности предприятий за вред окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан в результате опасных случаев. Кроме того, проверки не должны быть для "галочки" с закрытыми глазами на проблемы безопасности", - сообщил Гончарук.

Напомним, РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 декабря, подписал указ "О безотлагательных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине". Согласно указу Кабмин должен разработать и внести в Раду законопроект, который усиливает админответственности за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Ранее Кабмин предложил Верховной раде урегулировать вопрос госпроверок соблюдения пожарной безопасности. В частности, предлагается перевести законодательную базу в сфере гражданской защиты в соответствие с требованиями стандартов ЕС. По материалам РБК-Україна.